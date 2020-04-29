Банковский закон будут рассматривать по спецпроцедуре

Верховная Рада рассмотрит применение специальной процедуры рассмотрения банковского закона на внеочередном заседании 30 апреля.
Об этом сообщила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.
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— Так называемый банковский закон готовится к рассмотрению по специальной процедуре. Необходимые 150 подписей для инициирования процедуры тоже есть. Завтра должны проголосовать большинством голосов за ее применение, — отметила Кравчук.
Напомним, на третьем внеочередном заседании парламента 30 марта нардепы 267 голосами поддержали в первом чтении и за основу законопроект №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Однако затем нардепы устроили так называемый законодательный спам, подав рекордное количество поправок.
В связи с этим был разработан закон, который вносит поправки в законодательный регламент парламента. Он предусматривает специальную процедуру рассмотрения законов, которая должна предупредить законодательный спам.
24 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон для предотвращения “законодательного спама”.