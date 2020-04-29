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Факты / Украина / Политика

Банковский закон будут рассматривать по спецпроцедуре

Верховная Рада рассмотрит применение специальной процедуры рассмотрения банковского закона на внеочередном заседании 30 апреля.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

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— Так называемый банковский закон готовится к рассмотрению по специальной процедуре. Необходимые 150 подписей для инициирования процедуры тоже есть. Завтра должны проголосовать большинством голосов за ее применение, — отметила Кравчук.

Банковский закон будут рассматривать по спецпроцедуре

Напомним, на третьем внеочередном заседании парламента 30 марта нардепы 267 голосами поддержали в первом чтении и за основу законопроект №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Однако затем нардепы устроили так называемый законодательный спам, подав рекордное количество поправок.

В связи с этим был разработан закон, который вносит поправки в законодательный регламент парламента. Он предусматривает специальную процедуру рассмотрения законов, которая должна предупредить законодательный спам.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон для предотвращения “законодательного спама”.

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