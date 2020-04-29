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Факты / Украина / Общество

Когда в Украине ожидается пик смертей из-за коронавируса — прогноз НАН

Пик новых заболеваний коронавирусом в Украине ориентировочно будет 2-5 мая. Увеличение летальных случаев возможно 3-10 мая.

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии в Украине от Национальной академии наук.

— После достижения пика заболеваемости, снижение новых случаев инфицирования наблюдаться до 5 июня, — говорится в исследовании.

Снижение количества новых летальных случаев также будет происходить до 5 июня.

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Прогноз розвитку епідемії C…

Исследованием занимается рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией
коронавируса в Украине.

Как писали Факты ICTV, пик заболеваемости коронавирусом в Украине маловероятен, если придерживаться карантинных рекомендаций.

Источник: НАН

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