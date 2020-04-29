Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 29 апреля коронавирусом заболели еще 43 человека.

Всего в столице 1 341 подтвержденный случай Covid-19.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Печерский +6;

Шевченковский +2;

Соломенский +6;

Днепровский +6;

Святошинский +0;

Деснянский +4;

Подольский +2;

Голосеевский +4;

Оболонский +4;

Дарницкий +9.

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Как писали Факты ICTV, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 9 866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболели 456 человек. Из них 250 летальных случаев, а 1 103 пациентов выздоровели.