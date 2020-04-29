Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 29 апреля коронавирусом заболели еще 43 человека.
Всего в столице 1 341 подтвержденный случай Covid-19.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский +6;
- Шевченковский +2;
- Соломенский +6;
- Днепровский +6;
- Святошинский +0;
- Деснянский +4;
- Подольский +2;
- Голосеевский +4;
- Оболонский +4;
- Дарницкий +9.
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Как писали Факты ICTV, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 9 866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.
За сутки заболели 456 человек. Из них 250 летальных случаев, а 1 103 пациентов выздоровели.