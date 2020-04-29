PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Путешественники и контактные: сколько людей на самоизоляции в Киеве

На самоизоляции в Киеве находится более 52 тыс. жителей столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.

— Всего в Мониторинговый центр по противодействию распространения Covid-19 передали информацию о более 52 тыс. киевлян, — сказал глава города.

47 тыс. людей из этого числа — лица, вернувшиеся в Украину из-за границы с 11 марта.

Остальные — жители столицы, которые лечатся, или контактировали с больными.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Кличко отметил, что сегодня к осуществлению контроля за соблюдением самоизоляции привлечены также работники Муниципальной охраны.

Напомним, в Киеве за прошлые сутки, 28 апреля, еще 43 человека инфицированы коронавирусом, пятеро из них медики.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка