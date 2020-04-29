Путешественники и контактные: сколько людей на самоизоляции в Киеве

На самоизоляции в Киеве находится более 52 тыс. жителей столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.

— Всего в Мониторинговый центр по противодействию распространения Covid-19 передали информацию о более 52 тыс. киевлян, — сказал глава города.

47 тыс. людей из этого числа — лица, вернувшиеся в Украину из-за границы с 11 марта.

Остальные — жители столицы, которые лечатся, или контактировали с больными.

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Кличко отметил, что сегодня к осуществлению контроля за соблюдением самоизоляции привлечены также работники Муниципальной охраны.

Напомним, в Киеве за прошлые сутки, 28 апреля, еще 43 человека инфицированы коронавирусом, пятеро из них медики.