Минздрав закупит 200 аппаратов ИВЛ украинского производства

Министерство здравоохранения закупит 200 аппаратов искусственной вентиляции легких украинского производства.

На это правительство предусмотрело 100 млн гривен.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что украинские аппараты соответствуют необходимым критериям, поэтому их можно использовать для помощи в лечении коронавируса.

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После закупки аппараты ИВЛ сразу будут доставлены в больнице по всей стране.

Напомним, Минздрав уже закупил 4,5 тысячи украинских ПЦР-систем, которыми можно провести около 450 тыс. тестов. 27 апреля министерство получило еще 160 тыс. украинских ПЦР-тестов.