На КПВВ до сих пор находятся люди, которые не могут пересечь пункты пропуска

На линии разграничения до сих пор находятся люди, которые не могут пересечь контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), поскольку те с 8 апреля закрыты из-за карантина.
Об этом сообщил глава гуманитарной миссии Пролиска Евгений Каплин.
— Студентов, которые на подконтрольной территории учились, на период карантина выселили из общежитий. Они поехали к родственникам в ОРДЛО. Приехали на КПВВ, но потому, что у них временная прописка в общежитиях — их не пропускали. Нескольким таким студентам мы оплачивали проживание.
Позже после достижения договоренностей, студентов пропустили домой. Также договорились, чтобы студентов, у которых место жительства — неподконтрольные территории, а не выселяли из общежитий на время карантина.
Также Каплин рассказал, что через КПВВ с разных сторон не пропускали семьи с разными прописками.
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С 16 по 22 апреля гуманитарная миссия Пролиска 48 раз обращалась к командованию операции ООС, запрашивая в индивидуальном порядке решение о пропуске людей. С 22 апреля это стало невозможным, ведь неподконтрольная сторона прекратила пропуск людей.
Ситуация на КПВВ до сих пор не изменилась, и люди вынуждены ожидать новых промежуточных решений для пропуска.
Временные ограничения при пересечении КПВВ действуют от 16 марта.
Напомним, в “ДНР” и “ЛНР” подтвердили 115 случаев коронавируса.