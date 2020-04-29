Коронавирус в Каховке: установили блокпосты, в автобусы пускают по пропускам

На въезде в райцентр Каховка Херсонской области установили блокпосты. Город закрывается на карантин до 4 мая.

Карантин ввели из-за вспышки коронавируса на одном из местных предприятий, которое специализируется на разливе питьевой воды.

Утром на подъездах до Каховки начали обустраивать карантинные посты. На них дежурят патрульные и спасатели.

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На въезде в Каховку установили блокпосты, в автобусы пускают по пропускам / 5 фотографий

Движение в обоих направлениях ограничили, однако не закрыли. Но с обеда 29 апреля въезд в город — только при наличии прописки.

— Закрыть город приняла решение не местная власть, а Херсонская областная администрация. Карантин предварительно продлится до 4 мая. В городе работают все предприятия, ездит общественный транспорт. Мы оформляем систему пропусков, чтобы выдавать их онлайн, — говорит мер.

В 37-тысячном городе усилят патрулирование улиц. Дополнительно выйдут наряды полиции и Нацгвардии.

Коронавирус лабораторно подтвердили у 22 работников предприятия. Все заболевшие контактировали с коллегой, у которого три дня назад обнаружили коронавирус.

— Инфицированные все топ-менеджеры компании. Также инфицированные два депутата, которые работали на этом заводе. Поэтому мы отменили сессию городского совета и перенесли ее на 15 мая, — говорит мэр Каховки Андрей Дяченко.

Все зараженные сейчас находятся на самоизоляции. Работа предприятия приостановлена и товар не отгружается.

Напомним, город Каховку в Херсонской области закрывают на карантин.

Такое решение 28 апреля приняла региональная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.