Нафтогаз почти в 6 раз увеличил чистую прибыль

По итогам 2019 года НАК Нафтогаз Украины увеличила консолидированную прибыль в 5,5 раза — до 63,3 млрд грн.

По сравнению с 2018 годом, прибыль выросла на 51,7 млрд грн.

— Рост произошел благодаря выплате российской компанией Газпром $2,9 млрд по итогам Стокгольмского арбитража, — зявила в компании.

А чистая прибыль от обычной деятельности в 2019 году снизилась в 6,1 раза — до 2,58 млрд грн.

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После выплаты от Газпрома украинский бюджет уже получил 12,2 млрд грн налога на прибыль и еще получит 48,2 млрд грн дивидендов за 2019 год.

— В IV квартале 2019 года произошло существенное сокращение объемов потребления и продолжилось падение цен на газ. Мы ожидаем, что макроэкономические условия останутся сложными и в текущем году, — заявил финансовый директор группы Нафтогаз Питер ван Дрил.

Напомним, украинские потребители, которые являются участниками программы Газовый запас с 20 апреля могут обращаться к газоснабжающим компаниям для возмещения разницы в цене на газ.

Источник: Нафтогаз