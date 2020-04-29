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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ укрепил гривну: курс валют на 29 апреля

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 27,04 грн, что на 6 копеек ниже, чем в предыдущий банковский день.

Евро почти не вырос — остановился на 29,42 грн.

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Курс валют в Украине от НБУ на 29.04:

  • 1 доллар США — 27,04 грн;
  • 1 евро — 29,42 грн;
  • 1 польский злотый — 6,46.

Напомним, с начала месяца Нацбанк выкупил на межбанке около $600 млн. Это стало возможным благодаря стабилизации курса.

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