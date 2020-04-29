Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 27,04 грн, что на 6 копеек ниже, чем в предыдущий банковский день.
Евро почти не вырос — остановился на 29,42 грн.
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Курс валют в Украине от НБУ на 29.04:
- 1 доллар США — 27,04 грн;
- 1 евро — 29,42 грн;
- 1 польский злотый — 6,46.
Напомним, с начала месяца Нацбанк выкупил на межбанке около $600 млн. Это стало возможным благодаря стабилизации курса.
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