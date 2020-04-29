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Факты / Украина / Общество

Новые жертвы коронавируса в Житомирской области — умерли мужчины 18 и 85 лет

В Житомирской области зафиксировали еще два летальных случая от коронавируса.

29 апреля умерли двое мужчин — 18 и 85 лет, которые находились на лечении в Житомирской центральной районной больнице.

 — Всего в Житомирской области по состоянию на 29 апреля 2020 года зарегистрировано 357 человек с коронавирусом. За последние сутки обнаружили только три новых случая. К сожалению, сегодня в области зафиксированы два летальных исхода от Covid-19. Это 18-летний и 85-летний мужчины, — сообщает заместитель главы обладминистрации Наталья Остапченко.

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У старшого мужчины, который проживал в с. Пески Житомирской области, диагноз установили 20 апреля. Он умер от осложнений.

Младший пациент, житель Попельнянского района, умер от кровотечения на фоне тромбоза.

Всего в области от коронавируса умерло 10 человек, выздоровели 19.

Напоминаем, что по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировано 9 886 случаев коронавируса, из них 1 103 выздоровели.

Источник: Житомирская ОГА

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