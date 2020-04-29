Перенос плановых госпитализаций приведет к перегрузке клиник осенью — СМИ

В Украине приказом Минздрава №698 от 23.03.2020 учреждениям здравоохранения приказано временно прекратить плановые госпитализации и сделать акцент на телемедицине. Исключение — для срочных и неотложных плановых операций, помощи роженицам и онкобольным, а также для оказания паллиативной медицинской помощи в стационаре.

К чему приведет такое решение? Об этом пишут журналисты в статье.

— Что теоретически означает такой мораторий на месяц-два? Логично, что это приведет к резкому росту операций после карантина и повышению загрузки хирургов. Ежегодно в Украине в стационаре делают примерно 2 млн операций, то есть в среднем около 170 тыс. в месяц. В стране 270 тыс. больничных мест. В среднем пациенты проводят в стационаре неделю-две. Мощности клиник не позволят существенно увеличить количество пациентов, — отмечают авторы статьи.

По их мнению, следует учитывать, что госпитализации марта-мая придется переносить на лето. Согласно выводам ученых США, жара повышает риски развития инфекционных осложнений у прооперированных больных почти на 30%.

— Общепринятое мнение, что к хирургу надо идти осенью. Нетрудно представить, что нас ждет в сентябре, — пишут авторы материала.

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Также отмечается, что Американская ассоциация больниц еще в середине марта призвала сохранить баланс между требованиями к приему больных с подозрением на коронавирус и предоставлением жизненно важных медицинских услуг пациентам с другими диагнозами.

К ней присоединились различные объединения анестезиологов и медсестер, профильные учебные учреждения. В итоге центры государственной медицинской помощи смягчили требования к предоставлению медуслуг, не связанных с Сovid-19, в регионах со стабильной ситуацией с этим вирусом.

— Почему бы в Украине не проанализировать ситуацию с распространением коронавируса и не смягчить запрет на плановые госпитализации в благополучных районах? Граждане имеют право на медицинскую помощь в соответствии с Конституцией, а его ограничили для борьбы с пандемией, — резюмируют журналисты в статье Откладывать нельзя – резать.

К слову, в центре Киева под Кабмином предприниматели требуют завершить карантин 1 мая, чтобы у них была возможность возобновить работу.

Источник: Урядовий кур’єр