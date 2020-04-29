Полиция устанавливает людей, которые замуровали вход в ресторан Велюр

Обновлено в 16.54. Вход в ресторан Велюр не замуровывали, а закрыли блоками дверь летней террасы.

Об этом говорит бывший народный депутат Борислав Береза.

— Вход в ресторан работает. И все остальное тоже. Откуда знаю? Мне местные жители об этом сообщили. Так я узнал, что это было шоу. Для доверчивых и наивных. А теперь и вы об этом знаете, — говорит Береза.

15.56

Полиция начала проверку информации о том, что группа лиц заблокировала вход в ресторан Велюр.

Событие зарегистрировали в журнале Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Голосеевским райотделом.

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На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, после чего будет дана правовая квалификация события.

Напомним, 27 апреля в СМИ появилась информация, что ресторан Велюр продолжает принимать посетителей, нарушая правила карантина. Заведение принадлежит к сети Наша карта народного депутата Николая Тищенко.

Фото: Роман Петушков

Источник: Борислав Береза