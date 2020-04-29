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Факты / Украина / Политика

Поправки к закону о банках поданы для парализации работы Рады — Разумков

Рекордные 16 тыс. поправок в закон о банках поданы не для того, чтобы улучшить содержание закона, а чтобы парализовать работу парламента.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он акцентировал внимание на том, что Рада должна работать, и в угоду тем или иным политическим медийным инициативам парализовать ее работу нельзя.

— Это для того, чтобы затянуть процесс, а в данной ситуации — даже не затянуть, а парализовать процесс работы Верховной Рады, вероятно, к осени, — сказал он.

Напомним, 24 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон для предотвращения “законодательного спама”.

Источник: РБК-Украина

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