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Факты / Украина

Отмена карантина: Степанов призвал “потерпеть” две недели

Кабинет министров уже имеет план постепенной отмены ограничительных мер после 11 мая.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

— Ослабление возможно лишь при условии сокращения темпов распространения коронавирусной болезни. Нам всем сейчас нужно потерпеть еще две недели, выполнить все требования карантина, — сказал он.

Степанов добавил, что особенно опасным во время выхода страны из карантина является разрешение на массовые мероприятия.

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— Большие скопления людей потенциально угрожают новыми вспышками болезни и продолжением карантина, — объяснил министр.

Напомним, Кабинет министров после 11 мая будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина.

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