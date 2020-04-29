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Факты / Украина

У двух работников Хмельницкой АЭС подтвердили коронавирус

Коронавирусом заболели двое работников Хмельницкой атомной электростанции, которая находится в городе Нетешин.

Сейчас на Covid-19 продолжают тестировать контактных лиц. Кроме того, проводится ежедневный обход подразделений АЭС с целью контроля противоэпидемических мероприятий и отслеживаются все возможные контакты инфицированных работников.

По состоянию на 29 апреля на территории Нетешинской городской объединенной территориальной общины лабораторно подтверждено девять случаев коронавируса, среди которых два у детей.

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Кроме того, на территории  ОТО 115 человек находятся на самоизоляции, пять человек — на обсервации. Завершился период самоизоляции у 310 человек.

На Хмельницкой АЭС на больничном находятся 14 работников.

Напомним, ранее мэр Нетишина Александр Супрунюк обвинил во вспышке коронавируса в городе представителей церкви УПЦ МП.

Источник: ХАЭС

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