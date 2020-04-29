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Факты / Украина / Общество

В Херсоне откроют продуктовые рынки: список ограничений

Херсон позволит работу местных продовольственных рынков, однако только при соблюдении ряда требований.

Об этом сообщили на официальном сайте города.

Соответствующее решение принял исполком городского совета.

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Среди требований, которые необходимо будет соблюдать, обязательными являются:

  • наличие официальной регистрации рынка как официального оператора пищевых продуктов;
  • наличие у продавцов, работающих на рынке и посетителей средств индивидуальной защиты, а также обеспечения бесконтактного температурного скрининга;
  • дезинфекция контактных поверхностей каждые 3 часа;
  • наличие антисептиков на каждом входе/въезде на рынок;
  • расстояние между местами торговли — не менее 3 м, а между покупателями в очереди — не менее 1,5 м;
  • на территории торговых площадей может находиться не более 1 посетителя на 10 кв м;
  • установление защитных экранов между продавцами и покупателями.

Время работы продуктовых рынков ограничат: открытие — не ранее 6.00, закрытие — не позднее 18.00.

Напомним, в воскресенье, 26 апреля, херсонские фермеры устроили акцию протеста и перекрыли автомобильный мост с требованием открыть рынки.

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