В Херсоне откроют продуктовые рынки: список ограничений

Херсон позволит работу местных продовольственных рынков, однако только при соблюдении ряда требований.
Об этом сообщили на официальном сайте города.
Соответствующее решение принял исполком городского совета.
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Среди требований, которые необходимо будет соблюдать, обязательными являются:
- наличие официальной регистрации рынка как официального оператора пищевых продуктов;
- наличие у продавцов, работающих на рынке и посетителей средств индивидуальной защиты, а также обеспечения бесконтактного температурного скрининга;
- дезинфекция контактных поверхностей каждые 3 часа;
- наличие антисептиков на каждом входе/въезде на рынок;
- расстояние между местами торговли — не менее 3 м, а между покупателями в очереди — не менее 1,5 м;
- на территории торговых площадей может находиться не более 1 посетителя на 10 кв м;
- установление защитных экранов между продавцами и покупателями.
Время работы продуктовых рынков ограничат: открытие — не ранее 6.00, закрытие — не позднее 18.00.
Напомним, в воскресенье, 26 апреля, херсонские фермеры устроили акцию протеста и перекрыли автомобильный мост с требованием открыть рынки.