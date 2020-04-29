В Херсоне откроют продуктовые рынки: список ограничений

Херсон позволит работу местных продовольственных рынков, однако только при соблюдении ряда требований.

Об этом сообщили на официальном сайте города.

Соответствующее решение принял исполком городского совета.

Читайте: Кабмин может разрешить работать продовольственным рынкам

Среди требований, которые необходимо будет соблюдать, обязательными являются:

наличие официальной регистрации рынка как официального оператора пищевых продуктов;

наличие у продавцов, работающих на рынке и посетителей средств индивидуальной защиты, а также обеспечения бесконтактного температурного скрининга;

дезинфекция контактных поверхностей каждые 3 часа;

наличие антисептиков на каждом входе/въезде на рынок;

расстояние между местами торговли — не менее 3 м, а между покупателями в очереди — не менее 1,5 м;

на территории торговых площадей может находиться не более 1 посетителя на 10 кв м;

установление защитных экранов между продавцами и покупателями.

Время работы продуктовых рынков ограничат: открытие — не ранее 6.00, закрытие — не позднее 18.00.

Напомним, в воскресенье, 26 апреля, херсонские фермеры устроили акцию протеста и перекрыли автомобильный мост с требованием открыть рынки.