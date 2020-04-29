В селе возле Львова возникла вспышка коронавируса

Вспышку заражения коронавирусом зафиксировали в селе Давыдов Пустомытовского района.

Об этом сообщает глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

— В Давыдове проводят усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечению порядка. Более 20 инфицированных Covid-19 выявлены в селе Давыдов Пустомытовского района. Соответствующие службы на протяжении дня проводят экспресс-тестирование жителей, — написал Козицкий.

По его данным, медики устанавливают источник занесения вируса в населенный пункт.

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Согласно распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий ЧС Ивана Собко, в Давыдове с 16.00 29 апреля до 06.00 4 мая введены ограничения на передвижение и пребывание людей в общественных местах.

Кроме того, должны обеспечить функционирование специальных патрулей по контролю за выполнением карантинных требований населением на период действия ограничительных мер.

Также районный и сельский советы обязаны принять решения о режиме ограничения въезда/выезда из населенного пункта частного транспорта и установки карантинных блокпостов.

К слову, на въезде в Каховку установили блокпосты. Город закрывается на карантин до 4 мая.