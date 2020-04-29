В Запорожской области на майские выходные закроют проезд к морю

В Запорожской области усиливают карантинные мероприятия на праздничные майские выходные.

В курортных районах установят дополнительные контрольно-пропускные пункты и закроют проезд к прибрежной территории Азовского моря.

В частности, с 8.00 30 апреля до 8.00 4 мая и с 8.00 8 мая в 23.59 11 мая местные власти должны организовать функционирование дополнительных КПП на автомобильных дорогах, ведущих к побережью Азовского моря, с целью недопущения въезда без необходимости граждан из других районов области и регионов страны.

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Кроме того, на майские праздники гражданам не рекомендуют выходить на улицу без крайней необходимости. Также запретят работу общественного транспорта, кроме с 5.00 до 10.00 и с 15.00 до 20.00 часов 1-3 мая и 9-11 мая.

К слову, ранее Факты ICTV писали, сколько будут отдыхать украинцы на майские праздники.

Источник: Запорожская ОГА