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Факты / Украина / Общество

В ВСУ новый случай коронавируса — болеют уже 52 военных

По состоянию на утро 29 апреля в ВСУ 52 человека болеют коронавирусом.

За время пандемии в Вооруженных силах Украины выздоровели 20 человек и 2 человека умерли.

Сейчас на изоляции находятся 327 человек.

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За минувшие сутки зафиксирован один новый случай. Больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное.

По состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 9 866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболели 456 человек. Из них 250 летальных случаев, а 1 103 пациентов выздоровели.

Источник: Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

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