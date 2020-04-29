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Факты / Украина

Открыть парикмахерские и кофейни: Шмыгаль рассказал о новых послаблениях карантина

На следующем заседании Кабмина будут рассмотрены новые ослабления карантина в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, в стране планируют открыть кофейни, парикмахерские и магазины, но с условиями.

— Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться. Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при которых пребывание там людей не будет грозить новой вспышкой болезни, — заявил он.

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Шмыгаль подчеркнул, что каждое ослабление ограничений предусматривает открытие заведений с соблюдением определенных требований.

— Карантин не будет длиться вечно. Украина вовремя в него вошла и вовремя из него получится. Каждый этап снятия ограничений предусматривает открытие заведений с четкими требованиями к соблюдению санитарных норм, — добавил он.

Напомним, с 12 мая, во Львове планируют постепенно восстанавливать работу летних площадок. Мэрия разработает отдельные правила работы для заведений.

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