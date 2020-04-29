Ученые протестировали несколько типов масок и выяснили, какие ткани лучшие для защиты.

Исследователи университетов создали специальную аэрозольную установку, в которой производятся микрокаплями жидкости и кусочки твердой материи разных размеров.

Эта установка помогала тестировать маски. Выяснилось, что хуже защищает однослойная маска.

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Лучшими оказались комбинированные маски из шелка и хлопка.

К слову, Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маску только больным или тем, кто ухаживает за больными, однако чиновники и эксперты в сфере здравоохранения уверяют, что для предотвращения распространения коронавируса маски необходимо носить всем.

Источник: Science Alert