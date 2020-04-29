По состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 9 866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.
За сутки заболели 456 человек. Из них 250 летальных случаев, а 1 103 пациентов выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 412 случаев;
- Волынская область — 271 случай;
- Днепропетровская область — 323 случая;
- Донецкая область — 52 случая;
- Житомирская область — 357 случаев;
- Закарпатская область — 403 случая;
- Запорожская область — 228 случаев;
- Ивано-Франковская область — 821 случай;
- Кировоградская область — 377 случаев;
- Киевская область — 643 случая;
- Львовская область — 405 случаев;
- Луганская область — 33 случая;
- Николаевская область — 116 случаев;
- Одесская область — 261 случай;
- Полтавская область — 188 случаев;
- Ровенская область — 588 случаев;
- Сумская область — 98 случаев;
- Тернопольская область — 708 случаев;
- Харьковская область — 237 случаев;
- Херсонская область — 111 случаев;
- Хмельницкая область — 81 случай;
- Черновицкая область — 1489 случаев;
- Черкасская область — 282 случая;
- Черниговская область — 41 случай.
В Киеве коронавирусом заболел 1 341 человек.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Напомним, с 11 марта в Украине действует общенациональный карантин по предотвращению распространения коронавируса.
Так, в мае в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом, после которого возможно ослабление карантинных мер.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, чтобы начать ослабление ограничений, необходимо успешно пройти пик заболевания Covid-19.