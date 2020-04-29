По состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 9 866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболели 456 человек. Из них 250 летальных случаев, а 1 103 пациентов выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 412 случаев;

Волынская область — 271 случай;

Днепропетровская область — 323 случая;

Донецкая область — 52 случая;

Житомирская область — 357 случаев;

Закарпатская область — 403 случая;

Запорожская область — 228 случаев;

Ивано-Франковская область — 821 случай;

Кировоградская область — 377 случаев;

Киевская область — 643 случая;

Львовская область — 405 случаев;

Луганская область — 33 случая;

Николаевская область — 116 случаев;

Одесская область — 261 случай;

Полтавская область — 188 случаев;

Ровенская область — 588 случаев;

Сумская область — 98 случаев;

Тернопольская область — 708 случаев;

Харьковская область — 237 случаев;

Херсонская область — 111 случаев;

Хмельницкая область — 81 случай;

Черновицкая область — 1489 случаев;

Черкасская область — 282 случая;

Черниговская область — 41 случай.

В Киеве коронавирусом заболел 1 341 человек.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, с 11 марта в Украине действует общенациональный карантин по предотвращению распространения коронавируса.

Так, в мае в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом, после которого возможно ослабление карантинных мер.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, чтобы начать ослабление ограничений, необходимо успешно пройти пик заболевания Covid-19.