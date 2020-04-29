Заблокированный чартер МАУ с заробитчанами вылетел в Лондон после скандала

Чартерный рейс PS1117 МАУ вылетел из Борисполя после девятичасовой задержки. Авиакомпания получила разрешение на осуществление полета с легальными украинскими работниками. Ранее их вылет был заблокирован по требованию правительства.

Самолет вылетел около 21.35. Приземление чартера в аэропорту Хитроу в Лондоне запланировано на 22.30.

Правительство Украины сделало несколько заявлений о нежелании давать разрешение на чартеры с украинскими заробитчанами и захотели провести переговоры со странами, которые хотят пригласить работников.

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Вылет рейса удалось разблокировать благодаря огласке в СМИ.

К слову, на старте сезонных работ европейские страны ощущают кадровый голод. Пандемия коронавируса заставила украинских работников вернуться домой, а закрытие границ и карантинные меры временно сделали невозможным выезд за границу. Некоторые европейские страны начали запрашивать украинских работников.