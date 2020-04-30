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Факты / Украина / Общество

12 за сутки: в Харьковской области 249 подтвержденных случаев Covid-19

По состоянию на 30 апреля в Харьковской области зафиксировали 249 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

За последние сутки положительные результаты тестирования на Covid-19 получили 12 человек.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

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Карантин в Харькове: за сутки в области заболели 12 человек

Среди 12 подтвержденных результатов, десять случаев зафиксировали в городе Харькове и по одному в Харьковском и Змиевском районах.

Коронавирус в Харьковской области унес жизни четырех харьковчан, а 20 человек выздоровели.

Напомним, по состоянию на утро 30 апреля в Украине обнаружили 10 406 случаев коронавирусной инфекции, из них 1238 пациентов выздоровели.

Источник: Харківський обласний лабораторний центр

 

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