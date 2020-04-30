В Киеве за сутки коронавирусом заболели еще 60 человек, среди них трое медиков.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время брифинга.

Заболели 31 женщина (18-84 лет) и 4 девочки (до 17 лет), 18 мужчин (22-84 лет) и 7 мальчиков (до 17 лет).

Всего по состоянию на 30 апреля в столице лабораторно подтвержден 1 401 случай Covid-19, 25 человек умерли, 75 выздоровели.

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Напомним, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболело 540 человек. Из них летальных случаев 261, а 1 238 пациентов выздоровели.