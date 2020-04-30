Днепр ослабляет карантин: откроют кафе, парки и парикмахерские

В Днепре с 30 апреля возобновляют работу рестораны, химчистки, кафе и другие предприятия.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов.

— По решению специальной комиссии, в городе будут открыты не только аптеки, супермаркеты АЗС и банки, но также и химчистки, СТО, мастерские по ремонту различного оборудования. Кафе и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой take away — без допуска гостей в зал, — говорит Филатов.

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Подобное решение стало возможным благодаря контролируемой эпидемиологической ситуации в городе.

— Количество больных для миллионного города действительно минимальна. Его невозможно сравнивать с показателями городов, например, по Черновицкой области, где произошла основная вспышка, — заявил он.

Также в городе планируют открыть для посещения зеленые зоны, заявил мэр.

— В городе есть около сотни зеленых зон, бульварных частей улиц, которые не подпадают под запрет посещения. С 4 мая, все они будут доступны для прогулок, — заявил Филатов.

Запрет на массовые собрания, распитие спиртных напитков и шашлыки сохраняется. Также горожане должны ходить в масках, а учреждения иметь на входах перчатки и антисептики.

Напомним, на территории кладбищ Днепра выкопали 600 могил под возможном захоронении умерших от коронавируса.

Источник: Борис Филатов