Помощь Фонда Вадима Новинского на борьбу с Covid-19 превысила 100 млн грн

Фонд Вадима Новинского В честь Покрова Пресвятой Богородицы и бизнесы Смарт-Холдинга в рамках борьбы с эпидемией Covid-19 в Украине направили на закупку медицинского оборудования, индивидуальных средств защиты для медиков и поддержку пожилых людей в условиях карантина более 100 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

30 апреля в Украину из Китая прибыл очередной борт с закупленной Фондом помощью. В поставку вошли 10 аппаратов искусственной вентиляции легких Carescape R860 (GE Healthcare), а также тысячи единиц средств индивидуальной защиты для медперсонала: костюмы биозащиты и прозрачные защитные экраны.

Оборудование предполагается направить в медучреждения Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и других областей Украины.

В Фонде напомнили, что в марте было направлено 40,6 млн грн на закупку 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов DialPlexQ в Южной Корее. Тесты совместно с Украинской Православной Церковью передали во все областные специализированные лаборатории страны. На закупку 20-ти аппаратов ИВЛ выделено 25,9 млн грн.

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Также Фонд закупил и передал в клиники Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей свыше 100 тыс. единиц средств индивидуальной защиты (костюмы биозащиты, респираторы, очки, перчатки) для медиков, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией. Также Фондом были приобретены почти 1 млн защитных масок для медучреждений, приходов УПЦ и промышленных предприятий Украины.

Кроме того, Фонд с бизнесами Смарт-Холдинга в регионах присутствия организовали адресную доставку 12 тыс. продуктовых наборов для ветеранов ВОВ, труда и других незащищенных категорий населения. Акцией были охвачены Херсон, Николаев, Мариуполь, а также Киев и область.

Подробно со всеми инициативами Фонда в рамках борьбы с эпидемией коронавируса можно ознакомиться на сайте.

Напомним, ранее мы писали, что Фонд Вадима Новинского в честь Покровы Пресвятой Богородицы закупил в Китае высокопродуктивные диагностические системы, которые позволяют в течение 40 минут выявить заболевание Covid-19.

Источник: Апостроф