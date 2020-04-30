Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 26,97 грн, что на 6 копеек ниже, чем в предыдущий банковский день.

Евро также подешевел, но значительнее — 29,24 грн, что на 18 копеек ниже.

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Курс валют в Украине от НБУ на 30.04:

1 доллар США — 26,97 грн;

1 евро — 29,24 грн;

1 польский злотый — 6,43.

Напомним, с начала апреля НБУ выкупил на межбанке около $600 млн. Это стало возможным благодаря стабилизации курса.