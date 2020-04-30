Haircutchallange: Кличко сам себя подстриг перед брифингом

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал новый ролик в Tik-Tok, в котором сам сделал себе новую стрижку.

Политик присоединился к флешмобу #haircatchallange под популярную в сети песню Andy Zavala — Coronavirus.

— Утром прихорошился, — так Кличко подписал свое видео.

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Напомним, на брифинге 27 апреля Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве планируют восстановить работу метро. По его словам, решение принимать после 11 мая.