Первый случай коронавируса в Украине зафиксировали 12 марта.

На данный момент инфекция распространилась по территории всей страны. По состоянию на 30 апреля обнаружили уже более 10 тыс. случаев Covid-19. С каждым днем количество новых больных за сутки возрастает.

Когда в Украине закончится эпидемия коронавируса, точно сказать нельзя, ведь все зависит от соблюдения карантина, который сдерживает распространение инфекции.

Так, доктор Евгений Комаровский утверждает, что если придет жаркая погода, то пандемия коронавируса может закончиться в течение короткого промежутка времени.

— Ждать лета и надеяться на него гораздо более перспективно, чем надеяться на суперстационары и современные аппараты вентиляции легких, — считает эксперт.

Также Комаровский подчеркнул, что карантин в Украине смогут прекратить только тогда, когда в стране не будет новых случаев заражения коронавирусом в течение 28 дней.

— Позиция серьезных мировых эпидемиологов — успокоиться и все прекратить можно только тогда, когда на территории страны в течение 28 дней не будет новых случаев заболевания, — сказал он.

А вот по мнению эпидемиолога и доктора медицинских наук Аллы Мироненко, эпидемия коронавируса может продержаться еще два года.

— Два года — столько обычно длятся пандемии, вызванные новым вирусом.

По ее словам, такое оперативное введение карантина может помочь справиться быстрее.

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Однако больше всего инфекции привезут с собой заробитчаны и те, кто недавно вернулись из-за границы.

Врач-эпидемиолог Львовской областной больницы Наталья Иванченко утверждает, что с вирусной инфекцией рано или поздно придется встретиться каждому из нас.

— Вся эта история будет тянуться до тех пор, пока хотя бы 95-99% населения с вирусом не встретится. Он не остановится, — говорит медик.

Иммунолог Вадим Аристов также придерживается этого мнения.

— Скорее всего, переболеет 70% населения страны и эпидемия продлится до весны следующего года.

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