В Киеве по состоянию на 30 апреля коронавирусом заболели еще 60 человека.
Всего в столице 1 401 подтвержденный случай Covid-19.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский +5
- Шевченковский +2
- Соломенский +6
- Днепровский +4
- Святошинский +3
- Деснянский +3
- Подольский +4
- Голосеевский +7
- Оболонский +7
- Дарницкий +19
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Как писали Факты ICTV, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 261 летальный случай, а 1 103 пациентов выздоровели.
За сутки заболели 540 человек.