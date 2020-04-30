В Киеве по состоянию на 30 апреля коронавирусом заболели еще 60 человека.

Всего в столице 1 401 подтвержденный случай Covid-19.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Печерский +5

Шевченковский +2

Соломенский +6

Днепровский +4

Святошинский +3

Деснянский +3

Подольский +4

Голосеевский +7

Оболонский +7

Дарницкий +19

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Как писали Факты ICTV, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 261 летальный случай, а 1 103 пациентов выздоровели.

За сутки заболели 540 человек.