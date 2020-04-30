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Факты / Украина / Общество

Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 30 апреля коронавирусом заболели еще 60 человека.

Всего в столице 1 401 подтвержденный случай Covid-19.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

  • Печерский +5
  • Шевченковский +2
  • Соломенский +6
  • Днепровский +4
  • Святошинский +3
  • Деснянский +3
  • Подольский +4
  • Голосеевский +7
  • Оболонский +7
  • Дарницкий +19

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Коронавирус по районам Киева

Как писали Факты ICTV, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 261 летальный случай, а 1 103 пациентов выздоровели.

За сутки заболели 540 человек.

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