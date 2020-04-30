Коронавирус в ВСУ: 54 больных и два летальных исхода

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили еще два новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в командовании медицинских сил ВСУ.

— По состоянию на 7 утра 30 апреля в ВСУ коронавирусом заболели 54 человека, 20 пациентов выздоровели, 2 — умерли, — отметили в ВСУ.

За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19.

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Больные (Кировоградская и Харьковская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На изоляции находятся 353 военнослужащих, у 47 из которых она заканчивается в течение трех дней.

Напомним, по состоянию на 9.00 30 апреля в Украине зафиксировано 10 406 случаев Covid-19.

За сутки заболело 540 человек. Из них летальных случаев 261, а 1 238 пациентов выздоровели.