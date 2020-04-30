Левин не давал прямых показаний на Мангера — Офис генпрокурора

Подозреваемый в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин не давал прямых свидетельств относительно вероятного заказчика убийства главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Она добавила, что не является прокурором по делу и не имеет права разглашать детали.

— Прямых показаний на Мангера он (Левин, — Ред.) Не давал. Но доказательств по делу обвинению достаточно, — сказала Венедиктова.

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Напомним, 16 марта подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина экстрадировали из Болгарии, где его задержали в январе.