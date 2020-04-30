В Донецкой области разоблачили военного врача, который “продавал” медицинские справки

В Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила военного врача, который брал взятки у своих подчиненных и кандидатов на службу.

Руководитель военного госпиталя требовал $1,5 тыс. от кандидата на службу в одной из воинских частей, которая находится в зоне проведения ООС. За эти средства врач обещал направление на прохождение службы по контракту.

Кроме того, руководитель госпиталя угрожал своему подчиненному препятствием в выполнении служебных обязанностей. Чтобы этого не было, он должен был заплатить $500.

Читайте: $20 тыс. и взятка для Минюста: в Киеве “продавали” должность начальника колонии

Деньги врач получал через посредника, сержанта военного медучреждения. СБУ задержали его во время получения части денег. Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении обоим фигурантам о подозрении за получение неправомерной выгоды (по ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что чиновник Ровенского горсовета требовал у бизнесмена $2,5 тыс.