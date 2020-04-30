Переболел коронавирусом: нардеп Холодов застрял на Кипре на полтора месяца

Народный депутат Слуги народа Андрей Холодов, который с 15 марта находится на Кипре и пропустил с тех пор пять заседаний Верховной Рады, рассказал, что переболел заграницей коронавирусом.

По словам Холодова, на Кипр он должен был улететь в связи с операцией у его маленького сына, но не смог вернутся 17 марта, так как рейс в Киев был отменен.

После этого состояние нардепа ухудшилось и он начал подозревать у себя коронавирус.

— У меня были все симптомы Covid-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, отдышка. Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей, — рассказал Холодов, но не указал, было ли его инфицирование подтверждено лабораторными анализами.

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Народный избранник добавил, что решил отказаться от эвакуации 20 марта, чтобы не нарушать запрет местных врачей и не подвергать опасности граждан в Украине.

— Сегодня, 30 апреля, будет первый за долгое время рейс Ларнака-Киев, которым я смогу прилететь, — сообщил Холодов.

Напомним, другой нардеп от Слуги народа Руслан Горбенко вылечился от коронавируса и был выписан из Александровской больницы 6 апреля.