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Факты / Украина

Нужен карантин с новыми правилами безопасности – Зеленский

Украина еще не преодолела коронавирус полностью, поэтому власти должны продумать наперед, как правильно выходить из карантина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного совещания по борьбе с распространением инфекции.

— Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности, — подчеркнул лидер государства.

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Зеленскому доложили, что Украина постепенно увеличивает количество тестирований на коронавирус, а правительство уже работает над механизмами по ослаблению карантина.

Напомним, после 11 мая Кабмин планирует планирует использовать инструмент адаптивного регионального карантина.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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