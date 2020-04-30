Нужен карантин с новыми правилами безопасности – Зеленский

Украина еще не преодолела коронавирус полностью, поэтому власти должны продумать наперед, как правильно выходить из карантина.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного совещания по борьбе с распространением инфекции.
— Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности, — подчеркнул лидер государства.
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Зеленскому доложили, что Украина постепенно увеличивает количество тестирований на коронавирус, а правительство уже работает над механизмами по ослаблению карантина.
Напомним, после 11 мая Кабмин планирует планирует использовать инструмент адаптивного регионального карантина.