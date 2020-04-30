Предложением Гереги по закупке масок заинтересовался Офис генпрокурора

Офис генпрокурора исследует ситуацию вокруг предложения нардепа Александра Гереги приобрести защитные маски у его компании Эпицентр, учитывая общественный резонанс этого вопроса, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

— Поскольку это вопрос, который реально для общественности актуален, резонансный, конечно, мы также будем его исследовать и изучать. Он мимо не пройдет, — заверила она.

При этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из телеканалов заявил, что рейс самолета Мрия авиакомпании Антонов, который 23 апреля доставил из Китая средства индивидуальной защиты для врачей, был оплачен компанией Эпицентр К, которая заказала для себя коммерческий груз, а часть его была передана на нужды государства как гуманитарная помощь.

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Ранее Герега написал письмо Виталию Кличко и народным депутатам с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения, которые на прошлой неделе доставил самолет Мрия, у его компании Эпицентр.

Эту ситуацию прокомментировал мэр столицы, отметив, что соответствующее обращение было зарегистрировано 28 апреля и его будут рассматривать в установленном порядке.