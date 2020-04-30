Рада согласовала рассмотрение закона о банках по спецпроцедуре

Верховная Рада приняла решение о применении особой процедуры при рассмотрении во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности.

За решение проголосовали 255 нардепов из 375 зарегистрированных.

Этот законопроект предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, это решение НБУ невозможно будет приостановить по решению суда или отменить.

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Также документ определяет процедуру получения экс-владельцами банков, которые вывели с рынка, компенсаций. Но это возможно лишь в том случае, если они докажут незаконность решения Нацбанка.

Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении еще 30 марта. Ко второму чтению к документу подали 16 тыс. 586 поправок. Он нужен для реализации новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Напомним, ранее мы писали, что Рада освободила ФЛП от ЕСВ за май 2020.