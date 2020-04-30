Продовольственные рынки Киева буду открывать постепенно при условии обеспечения выполнения противоэпидемических требований, поскольку ни один из них не готов работать в условиях эпидемии коронавируса, сообщил советник мэра столицы Владимир Бондаренко.

— По информации Госпродотребслужбы Киева, по состоянию на 16.30 30 апреля ни один из агропродовольственных рынков столицы не готов обеспечить выполнение указанных требований. В связи с этим, рынки будут открываться постепенно, с момента, когда будут готовы обеспечить выполнение противоэпидемических требований, — подчеркнул он.

По его словам, восстановить работу смогут только официальные продовольственные рынки.

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— Также будет действовать запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи, — добавил Бондаренко.

Напомним, по состоянию на 30 апреля в Киеве зарегистрировали 60 новых случаев Covid-19.

Кстати, в Черкассах 1 мая откроются не только рынки, но и магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов, салоны красоты, рынки и скверы.