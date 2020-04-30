Дело Гандзюк: суд арестовал счета депутата Киви

Соломенский суд Киева удовлетворил иск отца активистки Екатерины Гандзюк и принял постановление о наложении ареста на денежные средства нардепа Ильи Киви.

Эта процедура ускорит уплату штрафа за безосновательные обвинения Киви на херсонской активистки.

Об этом в Facebook сообщила юридическая компания, ведущая дело о защите чести и достоинства Екатерины Гандзюк.

— Арестованы счета Ильи Киви по делу Екатерины Гандзюк, — говорится в заявлении.

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Юристы отметили, что речь идет о высказываниях Ильи Киви в эфире телеканала Эспрессо в октябре 2018 года, когда народный избранник обвинил Гандзюк в хищении бюджетных средств.

— 26 июня 2019 года Соломенский районный суд Киева удовлетворил иск отца Екатерины Гандзюк Илия Киви и ООО Голдберри о защите чести, достоинства, деловой репутации и обязательства опровергнуть недостоверную информацию, — добавили в компании.

2 октября 2018 года Кива в эфире телеканала заявил следующее: Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета.

Также суд обязал Киву опровергнуть недостоверную информацию и выплатить судебный сбор в размере 1409,60 грн в пользу Виктора Гандзюка.

— Если Илья Кива не выполнит решение суда в полной мере, в орган предварительного расследования будет сообщено о совершении последним уголовного преступления в соответствии со ст. 382 УК Украины, — сообщили в юридической компании.

Напомним, 27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу Екатерины Гандзюк. Активисты выступили с заявлением, что дело передают в суд, не завершив всех следственных действий.