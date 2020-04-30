В пансионате для пожилых в Зазимье вспышка Covid-19: одна жертва, 13 зараженных

В пансионате для престарелых Любовь в селе Зазимье Броварского района Киевской области зафиксирована вспышка Covid-19.

Экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат у 13 жителей пансионата.

Об этом сообщил в.и.о. председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин.

— Пансионат для престарелых Любовь в селе Зазимье Броварского района — это частное домовладение, где проживает 23 подопечных и пять работников, — сказал он.

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26 апреля был госпитализирован один из подопечных. Экспресс-тест показал коронавирус, после чего мужчине провели ПЦР-тестирование и всю необходимую терапию, но он умер 28 апреля.

Володин рассказал, что экспресс-тесты показали 13 положительных результатов у 11 подопечных и двух сотрудников.

ПЦР-тестирования руководство решило делать в частной лаборатории. 29 апреля было сделано 13 ПЦР-тестов, 30 будет сделано еще 15.

Напомним, 29 апреля вспышку заражения коронавирусом зафиксировали в селе Давыдов Пустомытовского района. Соответствующие службы на протяжении дня проводят экспресс-тестирование жителей.