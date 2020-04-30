Правительство выделило средства на повышение заработной платы медработникам.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

— Вчера на заседании правительство поддержало мое решение о выделении средств на повышение заработной платы вирусологам и лаборантам, которые работают с коронавирусом.

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Степанов также поблагодарил всех врачей, которые присоединились к борьбе с Covid-19 в Украине.

— Я понимаю, что на вас идет сейчас очень большая нагрузка в работе. Мы гордимся вами.

Напомним, по состоянию на 9.00 30 апреля в Украине зафиксировано 10 406 случаев Covid-19.

За сутки заболело 540 человек. Из них летальных случаев 261, а 1 238 пациентов выздоровели.