PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Правительство поддержало повышение зарплаты инфекционистам и вирусологам

Правительство выделило средства на повышение заработной платы медработникам.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

— Вчера на заседании правительство поддержало мое решение о выделении средств на повышение заработной платы вирусологам и лаборантам, которые работают с коронавирусом.

Читайте: Когда закончится карантин в Украине

Степанов также поблагодарил всех врачей, которые присоединились к борьбе с Covid-19 в Украине.

— Я понимаю, что на вас идет сейчас очень большая нагрузка в работе. Мы гордимся вами.

Напомним, по состоянию на 9.00 30 апреля в Украине зафиксировано 10 406 случаев Covid-19.

За сутки заболело 540 человек. Из них летальных случаев 261, а 1 238 пациентов выздоровели.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка