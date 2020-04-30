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Факты / Украина / Общество

В Украине больше 10 тыс. случаев Covid-19, за сутки заболели 540 человек

По состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболело 540 человек. Из них летальных случаев 261, а 1 238 пациентов выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 417 случаев;
  • Волынская область — 280 случаев;
  • Днепропетровская область — 347 случаев;
  • Донецкая область — 68 случаев;
  • Житомирская область — 374 случая;
  • Закарпатская область — 419 случаев;
  • Запорожская область — 243 случая;
  • Ивано-Франковская область — 862 случая;
  • Кировоградская область — 391 случай;
  • Киевская область — 664 случая;
  • Львовская область — 430 случаев;
  • Луганская область — 33 случая;
  • Николаевская область — 126 случаев;
  • Одесская область — 277 случаев;
  • Полтавская область — 203 случая;
  • Ровенская область — 637 случаев;
  • Сумская область — 102 случая;
  • Тернопольская область — 779 случаев;
  • Харьковская область — 249 случаев;
  • Херсонская область — 111 случаев;
  • Хмельницкая область — 82 случая;
  • Черновицкая область — 1571 случай;
  • Черкасская область — 290 случаев;
  • Черниговская область — 50 случаев.

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В Киеве коронавирусом заболел 1 401 человек.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ежедневно Факты ICTV публикуют актуальные данные о количестве больных коронавирусом в Украине и мире.

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