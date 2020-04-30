По состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболело 540 человек. Из них летальных случаев 261, а 1 238 пациентов выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 417 случаев;

Волынская область — 280 случаев;

Днепропетровская область — 347 случаев;

Донецкая область — 68 случаев;

Житомирская область — 374 случая;

Закарпатская область — 419 случаев;

Запорожская область — 243 случая;

Ивано-Франковская область — 862 случая;

Кировоградская область — 391 случай;

Киевская область — 664 случая;

Львовская область — 430 случаев;

Луганская область — 33 случая;

Николаевская область — 126 случаев;

Одесская область — 277 случаев;

Полтавская область — 203 случая;

Ровенская область — 637 случаев;

Сумская область — 102 случая;

Тернопольская область — 779 случаев;

Харьковская область — 249 случаев;

Херсонская область — 111 случаев;

Хмельницкая область — 82 случая;

Черновицкая область — 1571 случай;

Черкасская область — 290 случаев;

Черниговская область — 50 случаев.

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В Киеве коронавирусом заболел 1 401 человек.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ежедневно Факты ICTV публикуют актуальные данные о количестве больных коронавирусом в Украине и мире.