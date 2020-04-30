Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 30 апреля, снизилась на 5 копеек — до 27,20 грн за доллар.

К примеру, 25 апреля средняя стоимость доллара в обменниках составляла 27,4 грн.

Стоимость евро по сравнению с предыдущим банковским днем ​​снизилась также на 5 копеек — до 29,55 грн.

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Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,89 грн за доллар, а евро — по 28,90 грн.

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,97 грн/доллар, что на 8 копеек ниже предыдущего банковского дня.