Как лечить коронавирус: Минздрав запустил сайт с информацией о лекарствах

В Украине заработал сайт с информацией о том, какие лекарства используются для лечения коронавируса.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

— Нет специфической терапии, которая воздействует на вирус, но есть ряд препаратов, которые мы включили в протокол по рекомендации официальных институтов США, Канады, ЕС, Японии, Австралии. На этой платформе вы сможете получить информацию о действии лекарства, — сказала она.

Микичак напомнила, что назначение медпрепаратов является исключительно компетенцией врача.

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Также она добавила, что эксперты Минздрава и врачи постоянно обмениваются опытом с иностранными коллегами относительно мер в борьбе с коронавирусом.

— Постоянно проводим телемосты с зарубежными коллегами. К примеру, с китайскими врачами, с украинскими врачами, которые вернулись из Италии. Вчера провели телемост с коллегами из США. Ближайшее такое мероприятие запланировано с коллегами из Польши, — добавила она.

Напомним, 10 апреля в Украине обновили протокол лечения больных Covid-19, что позволит эффективнее бороться с коронавирусной инфекцией.