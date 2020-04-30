Ездила 200 км/ч по Киеву и пьяной: суд лишил прав и оштрафовал Краснову

Печерский районный суд лишил водительских прав сроком на год и оштрафовал Анну Краснову на 10 200 грн за вождение в нетрезвом виде.

— Ту самую Анну Краснову, которая любила ездить на скорости под 200 км/час и хвастаться этим в своих социальных сетях, — сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Ранее в МВД показали ролик, на котором запечатлено, как Краснова пьет водку в ресторане, танцует в супермаркете и едет на высокой скорости по киевским дорогам.

По словам Геращенко, “штраф для мажора отрезвит горячие головы молодых людей, которые считали себя выше закона”.

Он также сообщил о законопроекте в Верховной Раде о том, чтобы вместо штрафа за повторную поимку нетрезвого водителя за рулем, арестовывать нарушителя на 15 суток ареста.

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— Логика этого законопроекта в том, что для таких, как Анна Краснова или Елена Зайцева, заплатить 10 или 20 тыс. грн, чтоб выпивать и ездить за рулем — небольшие деньги. А вот 15 суток под арестом, возможно, остановят таких, сохранив жизнь и здоровье тысячам украинцев, — написав Геращенко.

Напомним, в Киеве в ночь с 2-го на 3-е апреля полиция после короткого преследования остановила автомобиль с Красновой и установила, что девушка управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

К слову, в Полтавской области патрульные остановили мужчину, который пьяным управлял автомобилем, а во время оформления правонарушения ударил полицейского.