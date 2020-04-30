Закон один для всех: Разумков о ситуации с рестораном Велюр

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, говоря о ситуации вокруг ресторана Велюр, который связывают с Николаем Тищенко, отметил, что закон должен быть один для всех.

— Я считаю, что закон должен быть один для всех. И, прежде всего, действительно, для представителей власти, — отметил Разумков в эфире одного из телеканалов.

На вопрос, поверил ли он лично в слова Тищенко о том, что в ресторане был “штаб спасения Киева”, спикер ответил, что не был в этом “штабе”, поэтому не может комментировать это.

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Напомним, 27 апреля в СМИ появилась информация, что ресторан Велюр продолжает принимать посетителей, нарушая правила карантина. Заведение принадлежит к сети Наша карта народного депутата Николая Тищенко.

В ответ сам депутат написал, что журналисты якобы поймали его “на горячем” возле ресторана и побочно сделали вывод о том, что Тищенко карантинные законы не писаны.

— Да, действительно в ресторане иногда проходят личные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко, — написал он.

Тищенко заверил, что строго придерживается карантинных мер.