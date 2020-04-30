Закон о рынке земли закрепит за Украиной статус сырьевой экономики — Гройсман

Принятый закон об обороте земель — наихудший сценарий распоряжения стратегическим ресурсом государства — землей.

Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал премьер-министр Украины (2016-2019 годов) Владимир Гройсман.

— То, что введено в действие — это худший сценарий. Это навсегда закрепит за нами статус сырьевой экономики. Это бессмысленная цель, которая сделает из нас бедную страну, — сказал Владимир Гройсман.

Он отметил, что земля — это ресурс, который можно и нужно использовать для единой цели — сформировать мощный фермерский класс и увеличить количество сильных фермерских хозяйств в миллионных показателей.

— Почему фермер? Ибо только фермер готов работать на земле, собирать урожай, производить продукцию и продавать готовый продукт, а не только сырье по принципу посеял-собрал-забыл, — считает Гройсман.

Чиновник считает, что действующий закон принят исключительно в интересах крупных компаний, которые “засеяли, забрали и точка”.

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Он отметил, что готов бороться за изменение закона в интересах фермеров.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли. В общем в законопроект было подано 4 018 поправок.