Изменения с 1 мая 2020: карантин, индексация пенсий и что перечеркнул коронавирус

В мае 2020 году в Украине самым главным изменением станет снятие некоторых ограничительных мер из-за коронавируса.

Что изменится в Украине с 1 мая 2020 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.

Ослабление карантина

Кабинет министров уже имеет план постепенной отмены ограничительных мер после 11 мая, заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

После ослабления карантина правительство планирует использовать инструмент адаптивного регионального карантина, то есть в случае вспышек инфекций в отдельных регионах усиливать карантин именно там, а не в целом на всей территории страны.

Все детали ослабления карантина премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал сообщить после принятия Кабмином соответствующих решений 6 мая.

Сейчас известно, что в Украине разрешат работу 872 продуктовых и аграрных рынков. Они будут работать с ограничениями и ежедневно проходить инспекцию.

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Ослабление карантина в Киеве

В Киеве с 12 мая планируют открыть непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, адвокатские и нотариальные бюро.

Также разрешат работу киосков, но c запретом потребления пищи и напитков на месте.

Кроме того, в столице откроют для посещения парки и скверы, в которых можно будет находиться группами не более двух человек, если с детьми, то двое взрослых с двумя детьми. Смогут работать автокинотеатры.

Социальные выплаты

В Украине вырастут пенсии

Индексация пенсий. 8,4 млн украинцев получат повышенные пенсии в мае. После индексации на 11% выплаты вырастут в среднем на 260 грн.

Дополнительные надбавки. Тем пенсионерам, выплаты которых не дотягивают до 2 100 грн (с учетом всех других доплат), добавят средства, чтобы эта сумма у них получилась. Причем такая компенсация будет учитываться при последующих перерасчетах пенсий.

Выплаты после исполнения 80 лет. Пенсионерам, чьи выплаты не превышают 9 205 грн, и которым 80 лет исполнилось после 1 апреля 2020 года, выплатят надбавку в 500 грн.

Изменения, которые перечеркнул карантин

С 1 мая требования к расходам субсидиантов при оплате ЖКУ должны были вырасти с 15% до 20%. То есть должна была увеличиться сумма к обязательной оплате и сократиться размер субсидии.

Но карантин внес коррективы и правительство 21 марта отсрочило изменения для получателей субсидий.

Если Кабмин снимет карантин в мае, то требования по субсидиям вступят в силу 1 июня, если в июне, то 1 июля и т.д.

МВД перенесло запуск системы автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения до окончания карантина в Украине.

Откладывается и запуск закона, которым Верховная Рада отменила норму начисления штрафных баллов для водителей. С 1 мая нарушителей правил дорожного движения должны наказывать по-новому, однако карантин внес свои коррективы.

Система списания баллов должна начать работать только после введения автоматической фиксации.

В связи с коронавирусом весенний призыв в 2020 года в Украине перенесли с апреля-июня на май-июль. Карантин фактически отменил проведение призыва с 1 мая, ведь военкоматы будут закрыты.

Больше об изменениях, которые ждут Украину в 2020 году, вы можете узнать в материале Фактов ICTV.