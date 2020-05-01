Меня не запугать: мэр Черкасс ответил Авакову

После ослабления карантина в Черкассах и возбуждения уголовного дела мэр города Анатолий Бондаренко заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

В частности, Бондаренко прокомментировал открытие уголовного дела и реакцию министра внутренних дел Арсена Авакова.

— Меня, мэра, и нашу семью одними уголовными делами, восстановленными, не запугать. В частности от высших чиновников нашей страны, — заявил мэр.

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Он также отметил, что адресует свое обращение высшим чиновникам Украины.

— Дорогие друзья, в Черкассах есть много нераскрытых дел … Нужно расследовать эти дела, а не решение Черкасского исполкома. Он только восстановил справедливость, потому что, по моему мнению, большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных товаров, — подчеркнул Бондаренко.

Он уточнил, что гражданин Украины имеет право посещать все магазины с соблюдением карантинных мер.

Напомним, исполком Черкасского городского совета решил смягчить карантин с 1 мая из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания.